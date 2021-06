Vacinômetro

O total de doses aplicadas foram 29.424 doses aplicadas, sendo:

1ª Dose Aplicada: 20717 2ª Dose Aplicada: 8707

A Prefeitura de Formosa divulgou que na segunda-feira (7) as pessoas a partir de 59 anos poderão se vacinar nos postos de vacinação.A primeira dose está disponível na Unidade Básica de Saúde do Bairro Formosinha, da Vila Carolina e no Drive-thru em frente ao estacionamento do Diogão. Para a aplicação da segunda dose deve procurar a Unidade Básica de Saúde do Jardim Califórnia.O horário é a partir das 8 horas e deve levar: Documentos pessoais, Cartão de vacina e Carteirinha do SUS.