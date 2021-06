Por volta das 01h45 no sábado (5), a Guarda Municipal foi informada pela Polícia Militar que dois indivíduos estariam em vias de fato no terminal rodoviário e que, provavelmente, estariam vandalizando o local. A equipe composta pelos Guardas Municipais: Gm Renato e Gm Neves, prontamente se dirigiu ao local do fato, conforme determinado pelo inspetor Cândido. No local, a equipe verificou que ambos os envolvidos eram menores de idade e que um deles havia danificado uma placa de sinalização de trânsito, e uma luminária de um canteiro da rodoviária, no intuito de usar a barra de ferro para agredir seu algoz, o qual ficou com o antebraço lesionado, e que inclusive, não quis representar contra o agressor, por medo de futuras represálias. Diante dos fatos, após a confecção do relatório médico, o menor infrator foi conduzido à delegacia de Polícia, onde foi autuado nos termos do Art. 163, pelo ato infracional, análogo ao crime de dano ao patrimônio público.EQUIPE: BravoGM: RenatoGM: Neves