Formosa recebeu a caravana da próxima Governadora do Rotary International Distrito 4530, Sandra Gonçalves Dias, na manhã deste domingo (6).A Caravana do Acolhimento do Rotary, organizada pela governadora distrital do ano rotário 2021-2022, Sandra Gonçalves Dias, passou por Formosa. Estiveram presentes no encontro os presidentes do Rotary Club de Formosa, Rotary Club de Formosa Itiquira, Rotary Club de Planaltina de Goiás e Rotary Club de Sobradinho.A reunião foi realizada no intuito de sintonizar o discurso da governadora do Distrito 4530 com os Governadores Assistentes, o mentor e os presidentes dos clubes, e também expor as metas para o novo ano rotário que se inicia em 1 de julho.Vertinho de Oliveira, que foi Governador do Distrito 4530, no ano rotário 2018-2019 elogiou a visita: “É uma grande honra a cidade receber a próxima governadora distrital. O Rotary contribui muito com ações humanitárias na cidade e com o apoio dela vamos intensificar mais”, relata.O Rotary está presente em 220 países, atuando por meio de mais de 35 mil Rotary Clubs, que reúnem mais de 1,2 milhão de voluntários.