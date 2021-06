Inicia na próxima quarta-feira (9), a terceira etapa da vacinação contra a gripe. A ação vai durar até o dia 9 de julho.Doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdades e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas podem se vacinar nas Unidades Básica de Saúde, exceto a UBS da Formosinha, Vila Carolina e Jardim Califórnia.Deve estar munindo o cartão de vacina e Documento Pessoal no momento da vacinação.