Olha a vacina. É verdade 🎉



Pode ir à pé, de carro, de moto, tanto faz. A vacina contra a Covid espera por você.

A Prefeitura de Formosa acaba de anunciar o “Arraial da Vacinação” que começa nessa quinta-feira (24). Pessoas a partir de 45 anos poderão ser vacinadas.Drive-thru no Parque de Exposição para a 1ª e 2ª dose das 8h às 17h de segunda a sexta-feira; sábados das 8h às 12 horas.Unidade Básica de Saúde da Formosinha – 1ª doseUnidade Básica de Saúde da Vila Carolina – 2ª doseUnidade Básica de Saúde do Jardim Califórnia – 2ª doseHorário: segunda a sexta-feira das 8h às 17 horasO Arraial segue enquanto durarem os estoques das vacinas.Deve levar: Documento com foto, carteirinha do SUS, comprovante de residência e o cartão de vacina