Nossa população Formosense pode comemorar o sucesso do nosso primeiro dia de Drive Thru/Pedestres 👏🏻🎉

A mudança de local do Drive Thru (agora no Parque de Exposições Agropecuária), proporcionou uma estrutura melhor para aumentar a eficiência vacinando mais, mas também com mais conforto para a população.



E para facilitar a todos que já estão na categoria apropriada, também abriu para vacinação de pedestres na Pecuária, além das que já ocorrem nas UBS.



O resultado: 2042 pessoas vacinadas em um único dia! No dia de hoje foram vacinadas as pessoas com faixa etária acima de 50 anos.



Além destes também foram imunizados professores da rede municipal pública e privada; caminhoneiros, pilotos de aeronaves, motoristas rodoviários de transporte e outros, profissionais da segurança pública e profissionais da saúde. Em nota, a Prefeitura celebrou:

A Prefeitura de Formosa vacinou 2042 pessoas nesta terça-feira (22), nos postos de vacinação espalhados pelo município.Anteriormente localizado no estádio Diogão, o Drive-thru de vacinação foi instalado no Parque de Exposições, na Avenida Brasília. As novas instalações oferecem um lugar melhor para receber os vacinados e para o armazenamento das vacinas.A inauguração foi com a faixa de idade mínima baixando para 50 anos, e caminhoneiros de qualquer idade. A solenidade aconteceu no local e contou com a presença do prefeito Gustavo Marques; a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques e do secretário de Saúde, Breno.Apesar de ser um Drive-thru, pedestres também poderão se vacinar.As mudanças nas categorias de vacinação são divulgadas constantemente em todas as redes sociais da prefeitura. Para vacinar, é essencial levar toda a documentação necessária, informada na divulgação dos calendários.