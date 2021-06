A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho de Formosa está realizando uma série de ações nesse mês com referência ao Junho Violeta. A iniciativa busca conscientizar e sensibilizar a população em relação à violência contra a população idosa.A secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques destacou “A Secretaria de Desenvolvimento Social, nesse dia D, buscou informar, apoiar, mobilizar e conscientizar toda a sociedade na busca de garantir a autonomia e coibir todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. Nossas ações aconteceram através da informação nos meios de comunicação, oferta de itens de cuidado pessoal e incentivo a prática de atividades e de bem-estar dos nossos usuários da terceira idade”, pontua.São diversas informações sobre cuidados, direitos dos idosos e meios de se perceber e denunciar situações de violência, divulgadas em mídias e através de contato direto com as pessoas pela cidade. Também tem sido ofertados itens de cuidado pessoal e incentivo à prática de atividades e de bem-estar aos cidadãos formosenses da terceira idade.Já foram realizadas ações no Lar São Vicente de Paula que presta atendimento a população idosa acolhida. Participantes dos programas da Prefeitura também receberam atendimento, no ar livre, no Laguinho do Vovô.