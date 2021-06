A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Meio Ambiente está realizando dos dias 7 a 11 de junho diversas ações para a promoção do meio ambiente.Em nota, a Prefeitura revela: “A Mãe Natureza mandou avisar que a Semana do Meio Ambiente só está começando! O principal objetivo da Semana do Meio Ambiente é conscientizar a nossa população sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas”, revela.A programação contempla doação de mudas, plantio de árvores, feiras, exposições, arborização urbana, ações em pontos chaves da cidade e blitzes ambientais.Confira o cronograma: