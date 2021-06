Vacinação para os Profissionais do Ensino Superior, Cursos Profissionalizantes, Cursinhos de Línguas e Trabalhadores da Educação de 18 aos 57 anos de Formosa!





A vacinação das pessoas com idade a partir de 55 anos inicia nesta quinta-feira (10) nos postos de vacinação da Prefeitura de Formosa. A vacinação acontecerá enquanto durarem os estoques.Locais de vacinaçãoPara a primeira dose deve se dirigir nas Unidades Básica de Saúde: - UNIDADE 01 - Bairro Formosinha; - UNIDADE 15 - Vila Carolina e Drive-thru em frente ao Estádio Diogão.A segunda dose está sendo aplicada na Unidade Básica de Saúde do Jardim Califórnia.O horário é a partir das 8 horas e deve levar: Documentos pessoais, Cartão de vacina e Carteirinha do SUS.Dia 10/06/2021 (quinta-feira) de 08h ás 17h no IFG - Instituto Federal de Goiás / Campus FormosaPara serem vacinados os Trabalhadores da Educação devem apresentar a DECLARAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO de Formosa e também as cópias dos documentos pessoais e comprovante de endereço.