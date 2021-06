A Prefeitura de Formosa lançou o Projeto de informação e conscientização da população nas questões relacionadas à separação do lixo doméstico.Em nota, a Prefeitura revela “Queremos que todos saibam a importância da separação do lixo doméstico em seco e orgânico, e como isso pode ajudar a nossa cidade. O Projeto também ajudará a conscientizar sobre o comportamento da população em relação ao descarte de resíduos em praças e outras vias públicas”Na limpeza das galerias pluviais realizada por inspeção robotizada se constatou que Formosa tem um alto índice de sujeira em seus bueiros, esgotos e galerias subterrâneas para escoamento de águas, causadas pela atitude que muitas pessoas tem em jogar lixo em espaço público fora dos locais apropriados. Esses resíduos, nas chuvas, escoam para as galerias e acabar obstruindo a passagem de água, causando pontos de alagamentos.A campanha é uma resposta que a população têm pedido para educação ambiental. “Chegou a hora, ela se tornou real. Abrace esta causa e ajude a fazer uma Formosa mais limpa, consciente e bonita!”, pede a Prefeitura de Formosa.