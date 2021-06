A Prefeitura de Formosa fará a chamada pública para aquisição de produtos hortifruti via Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Os interessados se reuniram no Auditório da Prefeitura.A iniciativa visa a garantia na qualidade da merenda escolar e geração de renda para agricultura familiar. A chamada pública para aquisição de produtos hortifruti via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), vai atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Cerca de 40 agricultores familiares do município de Formosa, inscritos no programa, foram convocados para a chamada.O PNAE é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e se destina a suprir parcialmente as necessidades nutricionais de alunos da rede pública de educação básica.Produtos como banana, alface, cenoura, farinha de mandioca, abóbora, polpas de frutas, entre outros vão enriquecer a merenda escolar e contribuir com aumento da renda do agricultor familiar do município.A Prefeitura diz que “Para poder participar um dos critérios é que o agricultor tenha a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) e apresente um projeto de venda. Técnicos da Secretaria de Agricultura orientam os produtores quanto a documentação necessária e elaboração das propostas de acordo a produção de cada agricultor”, revela.