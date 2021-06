A Prefeitura de Formosa realiza, durante os dias 11/06/2021 a 11/07/2021, a chamada pública para o Cadastramento de Agricultores Familiares, para aquisição de alimentos que servirão para doação a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O município de Formosa é o primeiro do Entorno e de todo o Nordeste Goiano a aderir ao Programa, que será realizado dentro da estrutura do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no país.A parceria é do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho de Formosa.A Prefeitura de Formosa revela "Serão compradas produções da Agricultura Familiar, a partir das propostas encaminhadas, e os produtos beneficiarão famílias em situação de vulnerabilidade em Formosa, muitas das quais tiveram sua situação agradava devido às consequências na economia da Pandemia de Covid-19".Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA serão entregues diretamente às entidades indicadas, após o resultado final. O pagamento aos beneficiários fornecedores será realizado em cartão específico fornecido ao próprio produtor.Os critérios de seleção e todos os demais detalhes para o cadastramento estão no Edital de Chamada Pública: