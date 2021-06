Documentos necessários





Motoristas de aplicativos não fazem parte dessa campanha. Essa é a exceção.

A vacinação dos Trabalhadores de Transporte coletivo rodoviário de passageiros, Transporte metroviários e ferroviários, Transporte aquaviário, Transporte aéreos inicia na segunda-feira (14) e acontecerá enquanto durarem os estoques.Os que forem receber a primeira dose podem ir na Unidades Básica de Saúde: UNIDADE 01 - Bairro Formosinha, na UNIDADE 15 - Vila Carolina ou no Drive-thru em frente ao Estádio Diogão.A segunda dose está sendo aplicada na Unidade Básica de Saúde do Jardim Califórnia.A aplicação é a partir das 8 horas.Deve levar: Documentos pessoais (xerox) do RG e CPF, Declaração de vínculo empregatício ou cópia da carteira de trabalho, e Comprovante de residência.