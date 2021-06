É obrigatório a apresentação:

GESTANTES E PUÉRPERAS







(Sem cadastro no site não será possível se vacinar. Vacinação enquanto durar o estoque), lactantes não precisam fazer o cadastro.



Local de Vacinação: Gestantes e puérperas: Instituto Federal de Goiás - IFG; Lactantes: Unidade Básica de Saúde do bairro Formosinha ou Unidade Básica de Saúde da Vila Carolina. Faça seu cadastro no site da PREFEITURA para gestantes e puérperas: www.formosa.go.gov.br (Sem cadastro no site não será possível se vacinar. Vacinação enquanto durar o estoque), lactantes não precisam fazer o cadastro.





Confira o regulamento:

A Prefeitura de Formosa anunciou que a partir de quinta-feira (17), inicia a vacinação contra a covid-19 de GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES (Gestantes acima de 18 anos, puérperas e lactantes de 45 dias até 6 meses) com comorbidades ou que fazem parte dos grupos já autorizados.Começa no dia 17/06/2021 (quinta-feira)É necessário documentação e inscrição para a imunização.▪️Relatório médico solicitando a vacina.▪️Cartão da gestante atualizado.▪️RG e CPF▪️Comprovante de endereço de FORMOSA/GO (com o nome da gestante/puérpera)▪️Certidão de nascimento do bebê (Puérperas)