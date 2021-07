SAIBA MAIS

O empresário Itamar Barreto suspendeu o acesso a Usina Parque Bandeirinha a partir da manhã desta segunda-feira (5) para a conclusão das obras de recuperação e revitalização do ponto turístico.A ação é para garantir a segurança das pessoas que estavam frequentando o local.Em breve a Usina Parque Bandeirinha será reaberta para a visitação das pessoas.Os prédios da casa de máquinas já estão na fase final de reconstrução. Todo o empreendimento é do empresário Itamar Barreto. Os canais de água que antes estavam obstruídos com pedras e entulho já estão na fase final de revitalização.Onde se via paredes caídas e janelas enferrujadas deu lugar para pintura e portas. O local será um museu histórico de Formosa.O público será para todos. A visita será a pé, de bicicleta ou trenzinho. No edifício, passado e presente se fundirão para mostrar a história de Formosa. Tem tudo para ser um circuito turístico da história do Cerrado Goiano.O local conta com trilhas e uma represa onde funcionava a hidrelétrica que garantia energia para Formosa.