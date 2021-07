O prefeito Gustavo Marques e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social fizeram a entrega para os Conselhos Tutelares, no pátio da Prefeitura de Formosa.



Gustavo Marques disse sobre o compromisso “É uma alegria imensa estar aqui hoje fazendo a entrega desses veículos para os Conselhos Tutelares unidades I e II. Há algum tempo já tinha reafirmado o compromisso com os conselheiros, que nós iríamos melhorar a qualidade do trabalho e dar mais fôlego para que possam atender bem as pessoas”





A prefeitura de Formosa adquiriu dois veículos Fiat Mobi 0Km para o Conselho Tutelar unidades I e II. A aquisição vêm para melhorar o atendimento dos serviços realizados pelo Conselho, que atua em encaminhamentos e requisições de entidades sociais, entre outras ações, buscando proteger e agir preventivamente em situações de negligência de direitos e violência física e/ou psicológica contra crianças e adolescentes.