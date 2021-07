Se você está na faixa etária, não fique de fora desse baile contra a Covid-19. Garanta sua imunização.💃🏻🕺🏽



A Prefeitura de Formosa acaba de informar que a partir desta quarta-feira (7), a vacinação contra a covid-19 será com idade a partir de 34 anos. A prioridade é para moradores de Formosa.Os postos de vacinação acontece no drive-thru do Parque de Exposições e na Unidade Básica de Saúde do bairro Formosinha. O horário é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e sábado das 8h às 12h. Na UBS da Formosinha são distribuídas 250 senhas.É necessário apresentar RG e CPF, além de comprovante de endereço, caso for aluguel (declaração do locatário autenticada em cartório), contrato ou comprovante profissional – cópia e original. 📔