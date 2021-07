O prefeito de Formosa (GO), se vacinou contra a covid-19, na manhã desta quarta-feira (7), no drive-thru montado no Parque de Exposições.Gustavo elogiou o SUS "Muito contente por ter chegado meu dia de vacinar. Nesse momento a gente relembra rapidamente os acontecimentos há mais de 1 ano, privações, medo e lamento pelas perdas, e a temida agulhada se transforma numa sensação de alívio e vitória que tanto esperávamos! Nós resistimos e passamos por essa juntos! Viva a vacina, Viva o SUS!", disse.