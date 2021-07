Em informativo feito pela Secretaria de Governo do Estado de Goiás, o município de Formosa apareceu em 2º lugar em mais doses aplicadas contra a covid-19 contabilizando a dose 1, dose 2 e dose única.A estatística leva em conta os 14 municípios com mais de 100 mil habitantes. Os dados são de 8 de julho.O prefeito Gustavo Marques utilizou o dado e recompartilhou nas suas redes sociais.Formosa 91,18% das doses aplicadas segue atrás de Anápolis que segue com 91,96%, uma diferença de 0,78 por cento.