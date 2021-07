Alô Alô Distritos!

Os distritos do Bezerra, JK e Santa Rosa vão receber a caravana da Vacinação contra a covid-19 na segunda-feira (26). De 9h às 15h pessoas com 30 ou mais serão imunizadas.No Distrito do Bezerra, o posto de vacinação será na Escola Municipal Deodato Gonçalves de Siqueira.No Distrito do JK, a vacinação será na Escola Municipal Dr. Euclides Wicar de Castro Parente.No Distrito de Santa Rosa, o posto de vacinação é na Escola Municipal Júlio César de Lacerda.Deve levar RG ou CPF; comprovante de residência e cartão de vacinação.