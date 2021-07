A Prefeitura de Formosa acabou de divulgar que já foram 66.932 doses aplicadas somando a primeira dose, segunda dose e dose única.Foram 52.358 aplicações na primeira dose, 11.142 na segunda dose e 3.432 na dose única. Os dados são do dia 20 de janeiro de 2021 a 23 de julho de 2021.Recentemente a Prefeitura informou que por falta temporária do envio de vacinas a vacinação no drive-thru montado no Parque de Exposições e na Unidade Básica de Saúde do bairro Formosinha está momentaneamente suspensa.Na terça-feira (27), será reaberto os pontos de vacinação do Parque de Exposições e na UBS da Formosinha.A segunda dose segue sendo aplicada nos postos: Unidade Básica de Saúde da Vila Carolina e no Jardim Califórnia.