A Prefeitura de Formosa informou que, por falta temporária, do envio de vacinas, a vacinação no drive-thru montado no Parque de Exposições e na Unidade Básica de Saúde do bairro Formosinha está momentaneamente suspensa.





Na terça-feira (27), será reaberto os pontos de vacinação do Parque de Exposições e na UBS da Formosinha.





A segunda dose segue sendo aplicada nos postos: Unidade Básica de Saúde da Vila Carolina e no Jardim Califórnia.





Confira o comunicado: