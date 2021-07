O município de Formosa abaixou para 30 anos, a faixa etária para os moradores se imunizarem contra a covid-19. Essa é uma das menores faixa etária da região.





Quem se vacinou nesta terça-feira (13), teve o show da dupla Rick e Rangel como música de fundo. Os artistas se apresentaram no palco montado no drive-thru do Parque de Exposições.





Formosa já é a terceira cidade, em número proporcional de aplicação de doses, no Estado de Goiás. O levantamento é de cidades com mais de 100 mil habitantes e é feito pelo Governo de Goiás.