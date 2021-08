No drive-thru do Parque de Exposições a vacinação é mista. Há filas para veículos e para pedestres.





Para a segunda dose os pontos de vacinação são Unidade Básica de Saúde da Vila Carolina ou do Jardim Califórnia

HEEEEY!

Não tem como não ficar emocionada e contente com essa notícia. São vidas que estamos falando, e vamos salvar todas elas! Este recorde em apenas um dia de vacinação, é fruto de um trabalho incrível!

A nossa meta é vacina no braço. Chegou a sua idade, não fique esperando!

#FormosaGoias #ImunizaFormosa

Pessoas a partir de 20 anos podem se vacinar com acontra a covid-19na Unidade Básica de Saúde do Bairro Formosinha das 8h às 17h ou no Drive-thru do Parque de Exposições das 13h às 21h.Confira a nota da Prefeitura de Formosa: