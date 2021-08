A Prefeitura de Formosa acaba de anunciar Processo Seletivo para contratação de 308 vagas de ensino fundamental, médio e superior. O Processo Seletivo Simplificado é pela IDIB, confira edital.

O período de inscrições é do dia 04/08/2021 a 08/09/2021.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br, durante os dias e horas especificados no edital.





O processo seletivo será realizado em uma única etapa, eliminatória e classificatória, denominada Avaliação de Experiência Profissional e de Títulos, cuja execução será de responsabilidade técnica e operacional do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, conforme contrato celebrado entre as partes, em obediência às normas deste Edital e observância às leis vigentes.





3. REQUISITOS 3.1. Para a contratação, o candidato deverá satisfazer às seguintes condições: a) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal; b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos ou ser emancipado civilmente; c) estar em dia com as obrigações eleitorais; d) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; e) estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições da função; f) não acumular funções, empregos ou cargo público, em qualquer esfera de Governo ou em qualquer Poder, salvo nos casos constitucionalmente permitidos; g) não registrar antecedentes criminais e se encontrar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; i) ser aprovado na etapa de caráter eliminatório e classificatório, denominada Avaliação de Experiência Profissional e de Títulos, que antecede a contratação.





Vagas:

Função Localidade Remuneração Total de Vagas PCD Vagas para Ampla Concorrência Cadastro reserva Inscrição ADVOGADO

40 H/S

REQUISITOS NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO E REGISTRO NA OAB Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.900,00 1 0 1 Indeterminado R$ 60,00 AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO - ASHA

40 H/S

PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.100,00 70 4 66 Indeterminado R$ 60,00 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – AGENTE DE LIMPEZA

40 H/S

NÍVEL FUNDAMENTAL Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.200,00 15 1 14 Indeterminado R$ 60,00 AGENTE OPERACIONAL DE SEGURANÇA

40 H/S

NIVEL FUNDAMENTAL Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.100,00 5 0 5 Indeterminado R$ 60,00 ASSISTENTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA

40 H/S

NÍVEL MÉDIO COMPLETO Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.100,00 12 1 11 Indeterminado R$ 60,00 ASSISTENTE SOCIAL

30 H/S

NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL + INSCRIÇÃO REGULAR NO CRESS Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.400,00 9 0 9 Indeterminado R$ 60,00 COZINHEIRO

40 H/S

NÍVEL FUNDAMENTAL Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.100,00 5 0 5 Indeterminado R$ 60,00 CUIDADOR SOCIAL

40 H/S

NÍVEL MÉDIO COMPLETO Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.600,00 17 1 16 Indeterminado R$ 60,00 EDUCADOR SOCIAL

40 H/S

NÍVEL MÉDIO COMPLETO Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.300,00 10 1 9 Indeterminado R$ 60,00 FACILITADOR DA OFICINA DE ARTES

30 H/S

NÍVEL MÉDIO COMPLETO Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.200,00 0 0 0 Indeterminado R$ 60,00 FACILITADOR DA OFICINA DE ESPORTES

30 H/S

NÍVEL MÉDIO COMPLETO Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.200,00 2 0 2 Indeterminado R$ 60,00 FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA

30 H/S

NÍVEL MÉDIO COMPLETO Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.200,00 0 0 0 Indeterminado R$ 60,00 MOTORISTA CATEGORIA “B”

40 H/S

NÍVEL FUNDAMENTAL COM HABILITAÇÃO TIPO “B” Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.200,00 11 1 10 Indeterminado R$ 60,00 MOTORISTA CATEGORIA “D”

40 H/S

NÍVEL FUNDAMENTAL COM HABILITAÇÃO TIPO “D” Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.200,00 2 0 2 Indeterminado R$ 60,00 PEDAGOGO

40 H/S

NÍVEL SUPERIOR E PEDAGOGIA Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.800,00 5 0 5 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE ATIVIDADES

30HS / 40 HS

FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR EM CURSO DE LICENCIATURA PLENA OU PEDAGOGIA OU CURSO NORMAL SUPERIOR OU OUTRA GRADUAÇÃO CORRESPONDENTE A ÁREAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CURRÍCULO, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.525,28 100 5 95 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE BRAILLE

30HS / 40 HS

FORMAÇÃO EM LICENCIATURA DE NORMAL SUPERIOR, OU PEDAGOGIA, E CURSO DE BRAILLE. Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.525,28 5 0 5 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE CIÊNCIAS

30HS / 40 HS

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS. Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.525,28 4 0 4 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

30HS / 40HS

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.893,94 4 0 4 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE GEOGRAFIA

30HS / 40HS

CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.525,28 2 0 2 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE HISTÓRIA

30HS / 40HS

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.525,28 5 0 5 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE LIBRAS

30HS / 40HS

FORMAÇÃO EM LICENCIATURA NORMAL SUPERIOR, OU PEDAGOGIA, E CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, OU LICENCIATURA EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, OU LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.525,28 5 0 5 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE MATEMÁTICA

30HS / 40 HS

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.525,28 2 0 2 Indeterminado R$ 60,00 PROFESSOR DE PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL

30HS / 40HS

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA E OU ESPANHOL Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.525,28 4 0 4 Indeterminado R$ 60,00 PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

40 H/S

NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO, PEDAGOCIA, ECONOMIA, ANTROPOLOGIA, HISTÓRIA, MUSICOTERAPIA E/OU TERAPIA OCUPACIONAL Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 1.800,00 7 0 7 Indeterminado R$ 60,00 PSICÓLOGO

40 H/S

NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA + INSCRIÇÃO REGULAR NO CRP Formosa/GO

CONFORME A NECESSIDADE R$ 2.400,00 6 0 6 Indeterminado R$ 60,00 308 14 294

