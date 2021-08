O prefeito Gustavo Marques representou o município de Formosa hoje pela manhã, em Rio Verde. O 1º Encontro Municipalista do Estado de Goiás - “Nossas cidades em debates”, reuniu 64 prefeitos de diversas regiões de Goiás, além do governador Ronaldo Caiado, do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás Lissauer Vieira, e outras autoridades locais.O evento teve como principal objetivo ouvir as demandas dos prefeitos, conhecer a realidade administrativa de cada gestão e estabelecer parcerias voltadas para o desenvolvimento das cidades. Gustavo elogiou “Fico honrado em particular deste encontro, que nos possibilita essa troca de experiências!”, disse o prefeito de Formosa.