Os responsáveis que quiserem cadastrar os filhos, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação na terça-feira ou na quinta-feira, confira horários.





Podem ser cadastrados as crianças com idade de 4 meses a 3 anos para atendimento do berçário I e II e Maternal I e II.





Os cadastros serão realizados de Terça a Quinta Feira, nos horários de 8h as 11h e das 13h as 17h na Secretaria Municipal de Educação. O prédio fica ao lado da Prefeitura Municipal.





Serão 10 senhas distribuídas no turno matutino e 15 senhas no período vespertino.





Confira o Edital da Secretaria Municipal de Educação com todos os procedimentos para o Cadastro de Solicitação de Vaga: