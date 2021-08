A Prefeitura de Formosa acaba de anunciar as linhas, ônibus, itinerários e demais informações do programa "Transporte para Todos". Por meio do "Transporte para Todos", as pessoas terão transporte gratuito no âmbito da cidade.

(Os dados foram atualizados no dia 9 de agosto de 2021, pelo site oficial da Prefeitura)

A lista fala que é dias úteis, mas o arquivo é de sábado/domingos [em averiguação]

HORÁRIOS POR CARRO/CIRCULAR 01 A FORMOSINHA

DIAS ÚTEIS

HORÁRIO CARRO 0001: 4:40 ATÉ 23:20

HORÁRIO CARRO 0004: 6:00 ATÉ 23:20

Rodoviária – Ponto Inicial - Avenida Tancredo Neves (St. Bosque) - Avenida Circular

(São Benedito) - Rua 01 (São Benedito) - Rua 11 (São Benedito) - Rua 01 (Pq. Lago) - Rua 09 (São Benedito) - Rua 12 (Formosinha) - Avenida Goiás (Formosinha) - Avenida

Lagoa Feia (Formosinha) - Avenida Brasília (Formosinha) - Avenida Formosa

(Formosinha) - Avenida Maestro João Luís (Pq. Laguna II) - Rua 04 (Jd. Califórnia) -

Rua 04 (Jd. Triângulo) - Rua Z (Jd. Triângulo) - Rua 17 (Pq. Vila Verde) - Avenida A

(Pq. Vila Verde) - Rua 21 (Pq. Vila Verde) - Avenida C (Pq. Vila Verde) - Avenida B

(Pq. Vila Verde) - Rua 17 (Pq. da Colina II) - Avenida A (Pq. da Colina II) - Avenida A

(Padre José) - Rua 27 (Padre José) - Rua B (Jd. Planalto) - Rua Jatobá (Jd. Planalto) -

Avenida Flamboyant (Jd. Planalto) - Rua Bela Vista (Jd. Planalto) - Rua 14 (St. Bela

Vista) - Rua 19 (St. Bela Vista) - Rua 10 (St. Bela Vista) - Rua 104 (St. Nova Formosa)

- Rua 206 (St. Nova Formosa) - Rua 28 (St. Rosa Maria) - Rua 08 (Pq. da Colina) - Avenida A (Pq. da Colina) - Avenida Ferroviária E (St. Nordeste) - Rua Nagib Simão (St. Nordeste) - Avenida Valeriano de Castro (St. Nordeste) - Avenida Ferroviária (St. Nordeste) - Rua Visconde de P. Seguro (St. Nordeste) - Rua 06 (St. Ferroviário) - Avenida Pedro Monteiro (St. Ferroviário) - Rua 10 (St. Ferroviário) - Avenida Arthur

Bernardes (St. Pampulha) - Avenida 03 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida 02 (Pq. das

Lanjeiras) - Avenida Posto Agropecuário - Praça da Feira (Centro) - Avenida Jesuíno

Malheiros (Centro) -Rua Visconde de P. Seguro (Centro) - Avenida Bosque (Centro) - Rodoviária – Ponto Final

HORÁRIOS POR CARRO/CIRCULAR 01 A FORMOSINHA

SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS

HORÁRIO CARRO 0001: 6:00 ÁS 21:00

HORÁRIO CARRO 0004: 6:40 ÁS 21:00

Rodoviária – Ponto Inicial - Avenida Tancredo Neves (St. Bosque) - Avenida Circular

(São Benedito) - Rua 01 (São Benedito) - Rua 11 (São Benedito) - Rua 01 (Pq. Lago) - Rua 09 (São Benedito) - Rua 12 (Formosinha) - Avenida Goiás (Formosinha) - Avenida

Lagoa Feia (Formosinha) - Avenida Brasília (Formosinha) - Avenida Formosa

(Formosinha) - Avenida Maestro João Luís (Pq. Laguna II) - Rua 04 (Jd. Califórnia) -

Rua 04 (Jd. Triângulo) - Rua Z (Jd. Triângulo) - Rua 17 (Pq. Vila Verde) - Avenida A

(Pq. Vila Verde) - Rua 21 (Pq. Vila Verde) - Avenida C (Pq. Vila Verde) - Avenida B

(Pq. Vila Verde) - Rua 17 (Pq. da Colina II) - Avenida A (Pq. da Colina II) - Avenida A

(Padre José) - Rua 27 (Padre José) - Rua B (Jd. Planalto) - Rua Jatobá (Jd. Planalto) -

Avenida Flamboyant (Jd. Planalto) - Rua Bela Vista (Jd. Planalto) - Rua 14 (St. Bela

Vista) - Rua 19 (St. Bela Vista) - Rua 10 (St. Bela Vista) - Rua 104 (St. Nova Formosa)

- Rua 206 (St. Nova Formosa) - Rua 28 (St. Rosa Maria) - Rua 08 (Pq. da Colina) - Avenida A (Pq. da Colina) - Avenida Ferroviária E (St. Nordeste) - Rua Nagib Simão (St. Nordeste) - Avenida Valeriano de Castro (St. Nordeste) - Avenida Ferroviária (St. Nordeste) - Rua Visconde de P. Seguro (St. Nordeste) - Rua 06 (St. Ferroviário) - Avenida Pedro Monteiro (St. Ferroviário) - Rua 10 (St. Ferroviário) - Avenida Arthur

Bernardes (St. Pampulha) - Avenida 03 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida 02 (Pq. das

Lanjeiras) - Avenida Posto Agropecuário - Praça da Feira (Centro) - Avenida Jesuíno

Malheiros (Centro) - Rua Visconde de P. Seguro (Centro) - Avenida Bosque (Centro) - Rodoviária – Ponto Final

HORÁRIOS POR CARRO/CIRCULAR 01B PARQUE DA COLINA DIAS ÚTEIS

HORÁRIO CARRO 002: 05:40 ATÉ ÁS 23:20

HORÁRIO CARRO 003: 7:20 ATÉ ÁS 23:20

Praça da Prefeitura – Ponto Inicial - Avenida Jesuíno Malheiros (Centro) - Praça da

Feira (Centro) - Avenida Posto Agropecuário - Avenida 02 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida 03 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida Arthur Bernardes (St. Pampulha) - Rua 10 (St. Ferroviário) - Avenida Ferroviária (St. Nordeste) - Avenida Valeriano de Castro (St.

Nordeste) - Rua Nagib Simão (St. Nordeste) - Avenida Ferroviária E (St. Nordeste) -

Avenida A (Pq. da Colina) - Rua 08 (Pq. da Colina) - Rua 28 (St. Rosa Maria) - Rua

206 (St. Nova Formosa) - Rua 104 (St. Nova Formosa) - Rua 10 (St. Bela Vista) - Rua

12 (St. Bela Vista) - Rua 14 (St. Bela Vista) - Rua Bela Vista (Jd. Planalto) - Avenida

Flamboyant (Jd. Planalto) - Rua Jatobá (Jd. Planalto) - Rua B (Jd. Planalto) - Rua 27

(Padre José) - Avenida A (Padre José) - Avenida A (Pq. da Colina II) - Rua 17 (Pq. da Colina II) - Avenida B (Pq. Vila Verde) - Avenida C (Pq. Vila Verde) - Rua 21 (Pq.

Vila Verde) - Avenida A (Pq. Vila Verde) - Rua 17 (Pq. Vila Verde) - Rua Z (Jd.

Triângulo) - Rua 04 (Jd. Triângulo) - Rua 04 (Jd. Califórnia) - Avenida Maestro João

Luis (Jd. Califórnia) - Avenida Goiás (Formosinha) - Avenida Brasília (Formosinha) -

Avenida Lagoa Feia (Formosinha) - Avenida Goiás (Formosinha) - Rua 12

(Formosinha) - Rua 09 (São Benedito) - Rua 01 (Pq. Lago) - Rua 11 (São Benedito) -

Rua 01 (São Benedito) - Avenida Circular (São Benedito) - Avenida Tancredo Neves

(St. Bosque) – Rodoviária - Avenida Bosque (Centro) - Rua José Viana Lôbo (Centro) - Praça da Prefeitura – Ponto Final

HORÁRIOS POR CARRO/CIRCULAR 01B PARQUE DA COLINA

SABADO, DOMINGO E FERIADOS

HORÁRIO CARRO 002: 6:00 ATÉ ÁS 21:00

HORÁRIO CARRO 003: 6:40 ATÉ ÁS 21:00

Praça da Prefeitura – Ponto Inicial - Avenida Jesuíno Malheiros (Centro) - Praça da

Feira (Centro) - Avenida Posto Agropecuário - Avenida 02 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida 03 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida Arthur Bernardes (St. Pampulha) - Rua 10 (St. Ferroviário) - Avenida Ferroviária (St. Nordeste) - Avenida Valeriano de Castro (St.

Nordeste) - Rua Nagib Simão (St. Nordeste) - Avenida Ferroviária E (St. Nordeste) -

Avenida A (Pq. da Colina) - Rua 08 (Pq. da Colina) - Rua 28 (St. Rosa Maria) - Rua

206 (St. Nova Formosa) - Rua 104 (St. Nova Formosa) - Rua 10 (St. Bela Vista) - Rua

12 (St. Bela Vista) - Rua 14 (St. Bela Vista) - Rua Bela Vista (Jd. Planalto) - Avenida

Flamboyant (Jd. Planalto) - Rua Jatobá (Jd. Planalto) - Rua B (Jd. Planalto) - Rua 27

(Padre José) - Avenida A (Padre José) - Avenida A (Pq. da Colina II) - Rua 17 (Pq. da Colina II) - Avenida B (Pq. Vila Verde) - Avenida C (Pq. Vila Verde) - Rua 21 (Pq.

Vila Verde) - Avenida A (Pq. Vila Verde) - Rua 17 (Pq. Vila Verde) - Rua Z (Jd.

Triângulo) - Rua 04 (Jd. Triângulo) - Rua 04 (Jd. Califórnia) - Avenida Maestro João

Luis (Jd. Califórnia) - Avenida Goiás (Formosinha) - Avenida Brasília (Formosinha) -

Avenida Lagoa Feia (Formosinha) - Avenida Goiás (Formosinha) - Rua 12

(Formosinha) - Rua 09 (São Benedito) - Rua 01 (Pq. Lago) - Rua 11 (São Benedito) -

Rua 01 (São Benedito) - Avenida Circular (São Benedito) - Avenida Tancredo Neves

(St. Bosque) – Rodoviária - Avenida Bosque (Centro) - Rua José Viana Lôbo (Centro) - Praça da Prefeitura – Ponto Final

,

HORÁRIOS POR CARRO/CIRCULAR 01B PARQUE DA COLINA DIAS ÚTEIS - CARROS 003 E 004

Praça da Prefeitura – Ponto Inicial - Avenida Jesuíno Malheiros (Centro) - Praça da

Feira (Centro) - Avenida Posto Agropecuário - Avenida 02 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida 03 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida Arthur Bernardes (St. Pampulha) - Rua 10 (St. Ferroviário) - Avenida Ferroviária (St. Nordeste) - Avenida Valeriano de Castro (St.

Nordeste) - Rua Nagib Simão (St. Nordeste) - Avenida Ferroviária E (St. Nordeste) -

Avenida A (Pq. da Colina) - Rua 08 (Pq. da Colina) - Rua 28 (St. Rosa Maria) - Rua

206 (St. Nova Formosa) - Rua 104 (St. Nova Formosa) - Rua 10 (St. Bela Vista) - Rua

12 (St. Bela Vista) - Rua 14 (St. Bela Vista) - Rua Bela Vista (Jd. Planalto) - Avenida

Flamboyant (Jd. Planalto) - Rua Jatobá (Jd. Planalto) - Rua B (Jd. Planalto) - Rua 27

(Padre José) - Avenida A (Padre José) - Avenida A (Pq. da Colina II) - Rua 17 (Pq. da Colina II) - Avenida B (Pq. Vila Verde) - Avenida C (Pq. Vila Verde) - Rua 21 (Pq.

Vila Verde) - Avenida A (Pq. Vila Verde) - Rua 17 (Pq. Vila Verde) - Rua Z (Jd.

Triângulo) - Rua 04 (Jd. Triângulo) - Rua 04 (Jd. Califórnia) - Avenida Maestro João

Luís (Jd. Califórnia) - Avenida Goiás (Formosinha) - Avenida Brasília (Formosinha) -

Avenida Lagoa Feia (Formosinha) - Avenida Goiás (Formosinha) - Rua 12

(Formosinha) - Rua 09 (São Benedito) - Rua 01 (Pq. Lago) - Rua 11 (São Benedito) -

Rua 01 (São Benedito) - Avenida Circular (São Benedito) - Avenida Tancredo Neves

(St. Bosque) – Rodoviária - Avenida Bosque (Centro) - Rua José Viana Lôbo (Centro) - Praça da Prefeitura – Ponto Final

HORÁRIOS POR CARRO/CIRCULAR 01 A FORMOSINHA

DIAS ÚTEIS - CARROS 001 E 002

Rodoviária – Ponto Inicial - Avenida Tancredo Neves (St. Bosque) - Avenida Circular

(São Benedito) - Rua 01 (São Benedito) - Rua 11 (São Benedito) - Rua 01 (Pq. Lago) - Rua 09 (São Benedito) - Rua 12 (Formosinha) - Avenida Goiás (Formosinha) - Avenida

Lagoa Feia (Formosinha) - Avenida Brasília (Formosinha) - Avenida Formosa

(Formosinha) - Avenida Maestro João Luís (Pq. Laguna II) - Rua 04 (Jd. Califórnia) - Rua 04 (Jd. Triângulo) - Rua Z (Jd. Triângulo) - Rua 17 (Pq. Vila Verde) - Avenida A

(Pq. Vila Verde) - Rua 21 (Pq. Vila Verde) - Avenida C (Pq. Vila Verde) - Avenida B

(Pq. Vila Verde) - Rua 17 (Pq. da Colina II) - Avenida A (Pq. da Colina II) - Avenida A

(Padre José) - Rua 27 (Padre José) - Rua B (Jd. Planalto) - Rua Jatobá (Jd. Planalto) -

Avenida Flamboyant (Jd. Planalto) - Rua Bela Vista (Jd. Planalto) - Rua 14 (St. Bela

Vista) - Rua 19 (St. Bela Vista) - Rua 10 (St. Bela Vista) - Rua 104 (St. Nova Formosa)

- Rua 206 (St. Nova Formosa) - Rua 28 (St. Rosa Maria) - Rua 08 (Pq. da Colina) - Avenida A (Pq. da Colina) - Avenida Ferroviária E (St. Nordeste) - Rua Nagib Simão (St. Nordeste) - Avenida Valeriano de Castro (St. Nordeste) - Avenida Ferroviária (St. Nordeste) - Rua Visconde de P. Seguro (St. Nordeste) - Rua 06 (St. Ferroviário) - Avenida Pedro Monteiro (St. Ferroviário) - Rua 10 (St. Ferroviário) - Avenida Arthur

Bernardes (St. Pampulha) - Avenida 03 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida 02 (Pq. das

Lanjeiras) - Avenida Posto Agropecuário - Praça da Feira (Centro) - Avenida Jesuíno

Malheiros (Centro) -Rua Visconde de P. Seguro (Centro) - Avenida Bosque (Centro) - Rodoviária – Ponto Final

HORÁRIOS POR CARRO/CIRCULAR 01 A FORMOSINHA

SÁBADO E DOMINGO - CARROS 001 E 002

Rodoviária – Ponto Inicial - Avenida Tancredo Neves (St. Bosque) - Avenida Circular

(São Benedito) - Rua 01 (São Benedito) - Rua 11 (São Benedito) - Rua 01 (Pq. Lago) - Rua 09 (São Benedito) - Rua 12 (Formosinha) - Avenida Goiás (Formosinha) - Avenida

Lagoa Feia (Formosinha) - Avenida Brasília (Formosinha) - Avenida Formosa

(Formosinha) - Avenida Maestro João Luís (Pq. Laguna II) - Rua 04 (Jd. Califórnia) - Rua 04 (Jd. Triângulo) - Rua Z (Jd. Triângulo) - Rua 17 (Pq. Vila Verde) - Avenida A

(Pq. Vila Verde) - Rua 21 (Pq. Vila Verde) - Avenida C (Pq. Vila Verde) - Avenida B

(Pq. Vila Verde) - Rua 17 (Pq. da Colina II) - Avenida A (Pq. da Colina II) - Avenida A

(Padre José) - Rua 27 (Padre José) - Rua B (Jd. Planalto) - Rua Jatobá (Jd. Planalto) -

Avenida Flamboyant (Jd. Planalto) - Rua Bela Vista (Jd. Planalto) - Rua 14 (St. Bela

Vista) - Rua 19 (St. Bela Vista) - Rua 10 (St. Bela Vista) - Rua 104 (St. Nova Formosa)

- Rua 206 (St. Nova Formosa) - Rua 28 (St. Rosa Maria) - Rua 08 (Pq. da Colina) - Avenida A (Pq. da Colina) - Avenida Ferroviária E (St. Nordeste) - Rua Nagib Simão (St. Nordeste) - Avenida Valeriano de Castro (St. Nordeste) - Avenida Ferroviária (St. Nordeste) - Rua Visconde de P. Seguro (St. Nordeste) - Rua 06 (St. Ferroviário) - Avenida Pedro Monteiro (St. Ferroviário) - Rua 10 (St. Ferroviário) - Avenida Arthur

Bernardes (St. Pampulha) - Avenida 03 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida 02 (Pq. das

Lanjeiras) - Avenida Posto Agropecuário - Praça da Feira (Centro) - Avenida Jesuíno

Malheiros (Centro) -Rua Visconde de P. Seguro (Centro) - Avenida Bosque (Centro) - Rodoviária – Ponto Final

Descrição dos pontos de parada

Rodoviária 1 - Em frente ao Ponto Central; 2 - Próximo ao Posto Shell; 3 - Em frente a antiga Garagem ESA; 4 - Em frente ao Posto; 5 - Em frente ao Depósito de Gás; 6 - Av. Circular, esq. Rua 01 (São Benedito; 7 - Av. Goiás, esq. Rua 12 (Formosinha); 8 - Av. Goiás, esq. Av. Dois (Formosinha); 9 - Av. Goiás, esq. Rua 06 (Formosinha); 10 - Av. Goiás, esq. R. São Benedito (Formosinha); 11 - Av. Lagoa Feia, esq. R. 20 (Formosinha); 12 - Em frente a TECAGRO; 13 - Em frente ao Colégio Miguel Affiune; 14 - Em frente a Tchê Agrícola; 15 - Av. Brasília esq. Av. Formosa (Formosinha); 16 - Av. Formosa, esq. Rua 02 (Formosinha); 17 - Em frente ao Supermercado Bretas; 18 - Em frente ao CEPI Sérgio Fayad; 19 - Hospital Municipal; 20 - Rua 04, esq. Rua Z (Jd. Triângulo); 21 - Rua Z, esq. Rua 08 (Jd. Triângulo); 22 - Em frente ao Flash Gás; 23 - Av. A, esq. Rua 17 (Pq. Vila Verde); 24 - Av. A, esq. Rua 19 (Pq. Vila Verde); 25 - Rua 10B, esq. Escola Maria das Dores; 26 - Av. C, esq. Rua 21 (Pq. Vila Verde); 27 - Av. C, esq. Rua 22 (Pq. Vila Verde); 28 - Av. B, esq. Av. C (Pq. Vila Verde); 29 - Av. B, esq. Rua 09 (Pq. Vila Verde); 30 - Av. B, esq. Rua 04A (Pq. Vila Verde); 31 - Em frente ao Supermercado opção; 32 - Em frente ao CETESI; 33 - Av. A, esq. Rua 17 (Pq. da Colina II); 34 - Em frente ao Amanhecer do Jaguar; 35 - Acesso ao CEPI Helena Nasser; 36 - Av. A (Padre José); 37 - Rua 27, esq. Rua E (Padre José); 38 - Rua 27, esq. Rua 28 (Padre José); 39 - Rua Jatobá, esq. Rua Jequitibá (Planalto); 40 - Rua Jatobá, esq. Av. Flamboyant (Planalto); 41 - Av. Flamboyant, esq. Rua Baru (Planalto); 42 - Rua Bela Vista, esq. Rua 14 (Planalto); 43 - Rua 14, esq. Rua C (Bela Vista); 44 - Rua 14, esq. Av. C (Bela Vista); 45 - Rua 14, esq. Rua S/ Denominação (Bela Vista); 46 - Rua 14, esq. Rua 19 (Bela Vista); 47 - Em frente ao Vale do Amanhecer; 48 - Rua 10, esq. Av. C (Bela Vista); 49 - Rua 10, esq. Rua Perimetral (Bela Vista); 50 - Rua 206, esq. Av. Parque (Nova Formosa); 51 - Rua 28, esq. Rua 19 (Rosa Maria); 52 - Rua 08, esq. Rua F (Pq. da Colina); 53 - Av. A, esq. Rua 08 (Pq. da Colina); 54 - Em frente à Praça do Pq. da Colina; 55 - Av. A, esq. Rua 05 (Pq. Da Colina); 56 - Av. A, esq. Rua 04 (Pq. da Colina); 57 - Em frente à Escola Floripes Pires; 58 - Av. Ferroviária E, esq. Rua 31 (St. Nordeste); 59 - Av. Ferroviária E, esq. R. C (St. Nordeste); 60 - Em frente a Panificadora Ki Pão; 61 - R. Nagib Simão, esq. Av. Ferroviária E (St. Nordeste); 62 - R.

Nagib Simão, esq. Paulo Resende (St. Nordeste); 63 - Em frente ao Coléginho; 64 - Rua 10, esq. Av. do DETRAN; 65 - Av. Arthur Bernardes, esq. Av. Circular (Pampulha); 66 - Av. Arthur Bernardes, esq. Av. 01 (Pampulha); 67 - Av. 03, esq. Rua 04 (Laranjeiras);

68 - Av. 02, esq. Rua 08 (Laranjeiras); 69 - Em frente ao Comercial Sagarana; 70 -

Praça da Vila Imperatriz; 71 - Av. P. Agropecuário, esq. Av. DNER (Primavera); 72 - Av. P. Agropecuário, esq. Av. DERGO (Primavera); 73 – Em frente ao Estádio Diogão; 74 - Praça da Feira; 75 - Av. Jesuíno Malheiros, esq. Telebrasília; 76 - Em frente à Igreja Presbiteriana; 77 – Catedral

HORÁRIOS POR CARRO/CIRCULAR 01B PARQUE DA COLINA DIAS ÚTEIS - CARROS 003 E 004

Praça da Prefeitura – Ponto Inicial - Avenida Jesuíno Malheiros (Centro) - Praça da

Feira (Centro) - Avenida Posto Agropecuário - Avenida 02 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida 03 (Pq. das Laranjeiras) - Avenida Arthur Bernardes (St. Pampulha) - Rua 10 (St. Ferroviário) - Avenida Ferroviária (St. Nordeste) - Avenida Valeriano de Castro (St.

Nordeste) - Rua Nagib Simão (St. Nordeste) - Avenida Ferroviária E (St. Nordeste) -

Avenida A (Pq. da Colina) - Rua 08 (Pq. da Colina) - Rua 28 (St. Rosa Maria) - Rua

206 (St. Nova Formosa) - Rua 104 (St. Nova Formosa) - Rua 10 (St. Bela Vista) - Rua

12 (St. Bela Vista) - Rua 14 (St. Bela Vista) - Rua Bela Vista (Jd. Planalto) - Avenida

Flamboyant (Jd. Planalto) - Rua Jatobá (Jd. Planalto) - Rua B (Jd. Planalto) - Rua 27

(Padre José) - Avenida A (Padre José) - Avenida A (Pq. da Colina II) - Rua 17 (Pq. da Colina II) - Avenida B (Pq. Vila Verde) - Avenida C (Pq. Vila Verde) - Rua 21 (Pq.

Vila Verde) - Avenida A (Pq. Vila Verde) - Rua 17 (Pq. Vila Verde) - Rua Z (Jd.

Triângulo) - Rua 04 (Jd. Triângulo) - Rua 04 (Jd. Califórnia) - Avenida Maestro João

Luís (Jd. Califórnia) - Avenida Goiás (Formosinha) - Avenida Brasília (Formosinha) -

Avenida Lagoa Feia (Formosinha) - Avenida Goiás (Formosinha) - Rua 12

(Formosinha) - Rua 09 (São Benedito) - Rua 01 (Pq. Lago) - Rua 11 (São Benedito) -

Rua 01 (São Benedito) - Avenida Circular (São Benedito) - Avenida Tancredo Neves

(St. Bosque) – Rodoviária - Avenida Bosque (Centro) - Rua José Viana Lôbo (Centro) - Praça da Prefeitura – Ponto Final

Descrição dos pontos de partida

Prefeitura 1 - Av. Jesuíno Malheiros, esq. Telebrasília; 2 - Acesso à Praça da Feira; 3 - Em frente ao Estádio Diogão; 4 - Av. P. Agropecuário, esq. Av. DERGO (Primavera); 5 - Av. P. Agropecuário, esq. Av. DNER (Primavera); 6 - Praça da Vila Imperatriz; 7 - Em frente ao Comercial Sagarana; 8 - Av. 02, esq. Rua 08 (Laranjeiras); 9 - Av. 03, esq. Rua 04 (Laranjeiras); 10 - Av. Arthur Bernardes, esq. Av. 01 (Pampulha); 11 - Av. Arthur Bernardes, esq. Av. Circular (Pampulha); 12 - Rua 10, esq. Av. do DETRAN; 13 – Em Frente ao Coléginho; 14 - R. Nagib Simão, esq. Paulo Resende (St. Nordeste); 15 - R. Nagib Simão, esq. Av. Ferroviária E (St. Nordeste); 16 - Esquina da UEG; 17 - Em frente a Panificadora Ki Pão; 18 - Av. Ferroviária E, esq. R. C (St. Nordeste); 19 - Av. Ferroviária E, esq. Rua 31 (St. Nordeste); 20 - Em frente à Escola Floripes Pires; 21 - Av. A, esq. Rua 04 (Pq. da Colina); 22 - Av. A, esq. Rua 05 (Pq. da Colina); 23 - Em frente à Praça do Pq. da Colina; 24 - Av. A, esq. Rua 08 (Pq.da Colina); 25 - Rua 08, esq. Rua F (Pq. da Colina); 26 - Rua 28, esq. Rua 19 (Rosa Maria); 27 - Rua 206, esq. Av. Parque (Nova Formosa); 28 - Rua 10, esq. Rua Perimetral (Bela Vista); 29 - Rua 10, esq. Av. C (Bela Vista); 30 - Em frente ao Vale do Amanhecer; 31 - Rua 14, esq. Rua 19 (Bela Vista); 32 - Rua 14, esq. Rua S/ Denominação (Bela Vista); 33 - Rua 14, esq. Av. C (Bela Vista); 34 - Rua 14, esq. Rua C (Bela Vista); 35 - Rua Bela Vista, esq. Rua 14 (Planalto); 36 - Av. Flamboyant, esq. Rua Baru (Planalto); 37 - Rua Jatobá, esq. Av. Flamboyant (Planalto); 38 – Rua Jatobá, esq. Rua Jequitibá (Planalto); 39 - Rua 27, esq. Rua 28 (Padre José); 40 - Rua 27, esq. Rua E (Padre José); 41 - Av. A (Padre José); 42 - Acesso ao CEPI Helena Nasser; 43 - Em frente ao Amanhecer do Jaguar; 44 - Av. A, esq. Rua 17 (Pq. da Colina II); 45 – Em frente ao CETESI; 46 - Em frente ao Supermercado opção; 47 - Av. B, esq. Rua 04A (Pq. Vila Verde); 48 - Av. B, esq. Rua 09 (Pq. Vila Verde); 49 - Av. B, esq. Av. C (Pq. Vila Verde); 50 - Av. C, esq. Rua 22 (Pq. Vila Verde); 51 - Av. C, esq. Rua 21 (Pq. Vila Verde); 52 - Rua 10B, esq. Escola Maria das Dores; 53 - Av. A, esq. Rua 19 (Pq. Vila Verde); 54 - Av. A, esq. Rua 17 (Pq. Vila Verde); 55 - Em frente ao Flash Gás; 56 - Rua Z, esq. Rua 08 (jd. Triângulo); 57 - Rua 04, esq. Rua Z (Jd. Triângulo); 58 - Hospital Municipal; 59 – Em frente ao CEPI

Sérgio Fayad; 60 - Em frente ao Supermercado Bretas; 61 - Formosa, esq. Rua 02 (Formosinha); 62 - Em frente ao Banco Sicoob; 63 - Em frente a Tchê Agrícola; 64 - Em frente ao Colégio Miguel Affiune; 65 - Em frente a TECAGRO; 66 - Av. Lagoa Feia, esq. R. 20 (Formosinha); 67 - Av. Goiás, esq. R. São Benedito (Formosinha); 68 -

Av. Goiás, esq. Rua 06 (Formosinha); 69 - Av. Goiás, esq. Av. Dois (Formosinha); 70 - Av. Goiás, esq. Rua 12 (Formosinha); 71 - Av. Circular, esq. Rua 01 (São Benedito); 72

- Em frente ao Depósito de Gás; 73 - Em frente ao Posto; 74 - Em frente a antiga

Garagem ESA; 75 - Próximo ao Posto Shell; 76 – Rodoviária; 77 - Ponto Central; 78 -

Praça Anísio Lôbo; 79 - Em frente a AABB