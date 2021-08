Cadê os meus XOVENS de 20 anos ACIMA? Preparados para o retorno da vacinação? 💚



A partir de amanhã, 10/08/2021 (terça-feira) vamos retomar a vacinação, dose 1 (D1). Na UBS 01 Formosinha - 250 senhas. E também no Parque de Exposições (Pecuária) DRIVE THRU! 👏🏻



(A vacinação é enquanto o estoque durar. Não esqueça toda a documentação necessária!) ⚠️

#ImunizaFormosa #FormosaGoias

Confira a nota da Prefeitura:

A Prefeitura de Formosa informou que a partir desta terça-feira (10) vai ser retomada a vacinação contra a covid-19. As pessoas devem comparecer na Unidade Básica de Saúde da Formosinha (vão ser distribuídas 250 senhas) ou no Drive-thru do Parque de Exposições.