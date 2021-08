A Prefeitura de Formosa lançou na noite desta terça-feira (10), o programa “Transporte para Todos” que vai garantir que os coletivos municipais sejam gratuitos e atendam toda a população da cidade.O programa é subsidiado por recursos dos cofres municipais e promove mobilidade urbana tanto para as pessoas carentes quanto para quem necessita se locomover na cidade.A iniciativa é inédita no município. Formosa é uma das 10 maiores cidades de Goiás e um importante polo de desenvolvimento no Entorno do DF e chegou a ficar sem transporte coletivo quando a empresa abandonou, nas campanhas locais de 2020, as linhas.A cidade ficou desassistida até janeiro, quando novos ônibus foram contratados para atender a população que necessita desse serviço público essencial. Agora, o coletivo municipal passa a ser gratuito.A iniciativa da Prefeitura de Formosa acolhe os usuários do transporte coletivo que é um serviço essencial e vai promover a mobilidade urbana na cidade. O projeto “Transporte para Todos” também visa a Agenda 2030 da ONU que compromete a expansão e a melhoria dos sistemas públicos de transporte.O prefeito Gustavo Marques respondeu aos ataques da oposição local que critica o projeto “Deus me deu a oportunidade de lutar pelas pessoas que moram no município. Hoje estamos lançando o transporte gratuito e tem pessoas criticando. Não adianta criticarem desse jeito. Tenho um Deus muito mais forte. Enquanto estão criticando estou trabalhando. Meu lema de campanha foi esse”, destacou o chefe do executivo local.Na solenidade de lançamento, o prefeito também elogiou a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, que lutou para que o projeto de ônibus gratuito e para todos saísse do papel.