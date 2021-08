A cidade de Formosa (GO) é a sexta cidade no Brasil a adotar a Tarifa Zero no transporte público só esse ano.





Formosa com seus 123 mil habitantes é a maior cidade de Goiás a adotar o transporte coletivo com tarifa zero. Em números nacionais, Formosa é a 3ª maior cidade do país a adotar o transporte público gratuito e a 3ª cidade de Goiás a aderir ao movimento. As informações são do coordenador de mobilidade, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, Rafael Calabria.O transporte em Formosa é subsidiado pelos cofres municipais e é uma saída para a crise que enfrenta o transporte público. Em 2020 a empresa anterior que administrava as linhas municipais saiu das ruas e deixou a população a mercê sem transporte público.Em todo o Brasil, o programa “Transporte para Todos” da Prefeitura de Formosa tem recebendo elogios pela tarifa zero do transporte coletivo de ônibus.Nesta terça-feira (10), a Prefeitura de Formosa, realizou o lançamento do programa com o prefeito Gustavo Marques, confira, clique aqui.