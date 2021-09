Aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), a solenidade para entrega da Brinquedoteca doada pela empresa Sementes Três Pinheiros por intermédio do vereador Welio de Iraci Chegou, em parceria com a Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação.O empresário que doou a brinquedoteca foi o empresário Márcio Moisés Binotti, administrador da empresa Sementes Três Pinheiros. Binotti é morador do bairro Formosinha. Administra a empresa que multiplica tecnologia e genética das sementes de soja e alavanca a economia da cidade.