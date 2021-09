Confira os locais de vacinação no município de Formosa:





A Prefeitura de Formosa antecipou a vacinação contra a covid-19 para pessoas que aguardam se imunizar com a segunda dose de pfizer.Todas as pessoas que deveriam se vacinar até 30 de outubro de 2021 com a pfizer (desde que estejam com intervalo de 60 dias da primeira dose) podem antecipar a segunda dose do imunizante pfizer.A antecipação começa nesta segunda-feira (27) e será válida enquanto durar os estoques. A vacinação ocorre no Parque de Exposições.