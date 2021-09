A Secretaria de Saúde realizará atendimentos com as Psicólogas no Centro de Reabilitação Municipal ASSMA AFFIUNE! 🎗💛



Horários: 07h às 10:30h - 13h às 16:30h

O Centro de Reabilitação Assma Affiune, na Praça do Pau Ferro, vai realizar atendimentos com psicólogas na ação Setembro Amarelo – Mês de prevenção ao suicídio. O atendimento será gratuito e para todas as faixas etárias.Não será necessário agendar, o atendimento é por ordem de chegada.Quarta-feira (8); Segunda-feira (13); Segunda-feira (20) e Segunda-feira (27) de setembro de 2021.