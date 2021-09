VEIO AAAI!



A partir de quarta-feira (08/09/2021) pessoas de 12 anos acima pode vacinar!



Local: Parque de Exposições (Pecuária)



Horário: Das 13h ás 21h



(Menores de 18 anos serão vacinados somente com o Responsável legal ou Autorização assinada)





A Prefeitura de Formosa anunciou que adolescentes a partir de 12 anos vão poder se vacinar no drive-thru do Parque de Exposições a partir da próxima quarta-feira (8).Os adolescentes vão ter que estar com o responsável legal ou com a autorização assinada. O horário é das 13h às 23h (horário somente no dia 8).De 17 a 12 anos será utilizada apenas a vacina Pfizer seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Acima de 18 anos está liberado se imunizar com todas as vacinas.Abaixo de 17 anos só pode se vacinar no drive-thru do Parque de Exposições das 8 às 17h; De 18 acima pode se vacinar no drive-thru e na UBS do Bairro Formosinha (250 senhas). Esse horário é para vacinação a partir da quinta-feira (9).O vacinado precisa levar o CPF, Cartão do SUS, RG, Certidão de Nascimento e comprovante de endereço.A vacinação é enquanto durar o estoque.Confira a nota da Prefeitura de Formosa: