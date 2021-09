O empresário Itamar Barreto iniciou na manhã desta segunda-feira (6), mais um projeto no Complexo Usina Parque Bandeirinha. O novo empreendimento será a construção de um restaurante e a réplica da Igreja que ficava na Praça Rui Barbosa. O projeto é assinado pelo arquiteto Gustavo da 4D Arquitetura e Urbanismo.O restaurante será utilizado para refeições de quem for visitar à Usina e a Igreja para celebrações diversas no cartão postal da cidade. O museu que vai abrigar a história do Complexo Turístico Usina Parque Bandeirinha em breve vai ficar aberto para visitação.Para acesso ao Complexo ainda está suspenso por causa das máquinas e trabalhadores que estão no local.Onde se via paredes caídas e janelas enferrujadas deu lugar para pintura e portas. O local será um museu histórico de Formosa.O público será para todos. A visita será a pé, de bicicleta ou trenzinho. No edifício, passado e presente se fundirão para mostrar a história de Formosa. Tem tudo para ser um circuito turístico da história do Cerrado Goiano.O local conta com trilhas e uma represa onde funcionava a hidrelétrica que garantia energia para Formosa.Itamar Barreto adquiriu o local no final de outubro de 2020 e desde então tem investido para resgatar a história da cidade.