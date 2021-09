Em Formosa (GO), aconteceu o hasteamento de bandeiras em alusão ao 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.O hasteamento das bandeiras do Brasil, Goiás e Formosa aconteceu em frente a sede administrativa da Prefeitura de Formosa, na Praça Rui Barbosa.O prefeito Gustavo Marques e autoridades civis e militares participaram da cerimônia.A bandeira do Brasil foi hasteada pelo Exército Brasileiro; a de Goiás foi hasteada pela Polícia Militar e a de Formosa pelo prefeito Gustavo Marques.Nas redes, o prefeito Gustavo celebrou “Honrado em representar nossa cidade nessa importante data. Que neste Sete de Setembro lembremos principalmente de nossa unidade como Nação. Que nossas diferenças não sejam divergências que nos afastam, mas sim perspectivas que expressam e integram a boa diversidade que constitui a força criativa do nosso Brasil” revelou.