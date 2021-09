De acordo com o parecer técnico-jurídico do TCM-GO, Tribunal de Contas dos Municípios, a gestão do prefeito Gustavo Marques elevou a Transparência do Poder Executivo.Entre os critérios da Transparência estão os gastos, receitas, despesas, contabilidade interna, recursos humanos e servidores, tabelas, etc. prestadas ao cidadão (através do site da prefeitura) e também internamente aos órgãos fiscalizadores.A posição no ranking da Transparência é calculada através da nota média de todos os municípios do Estado. Em 2017/2018, por exemplo, Formosa ocupava a posição 122, com nota 82. Em 2019/2020 Formosa chegou à posição 120, cumprindo 81% dos requisitos.No entanto, na última auditoria, realizada em Setembro de 2021, Formosa pontuou nota 94, a maior de sua história, que a fez saltar de 120ª para a 9ª posição no Estado.A cidade se encontra na pontuação “Elevada”, nível verde, que é a mais alta existente no índice utilizado pelo TCM para a classificação da Transparência.O avanço é resultado direto da proposta do prefeito Gustavo Marques em atender aos níveis considerados mais excelentes pelo TCM e demais órgãos fiscalizadores, além de seu empenho em oferecer aos cidadãos todos os recursos necessários para conferir os gastos e receitas do Município.