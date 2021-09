A Prefeitura de Formosa já aplicou 100.931 doses contra a covid-19 desde o início da campanha Imuniza Formosa.Na 1ª dose foram 75.013 imunizações; 22.478 na 2ª dose e 3.440 na dose única. Só na última semana foram mais de 8 mil doses aplicadas.Formosa foi uma das primeiras cidades do Entorno do DF a abaixar a faixa de vacinação. Estão sendo imunizados adolescentes com 15 anos sem comorbidades. Também estão sendo imunizados adolescentes de 12 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto.