José Nelto entrega emendas O deputado federal José Nelto entregou, simbolicamente, recursos que serão responsáveis para retomada das obras das creches no Parque Laguna, Jardim das Américas e no distrito do Bezerra, empreendimentos que, juntos, atenderão cerca de 800 crianças do município.

Recursos (relação)

EDUCAÇÃO

R$ 140.305,33

(creche Parque da Laguna)

R$ 43.019,80

(creche do Distrito do Bezerra)

R$ 23.051,43

(creche do Jardim das Américas)

R$ 1.568.335,31

(Escola do Bosque II)

Sub-total

1.774.711,87

CIDADANIA

R$ 134.514,00

(Centro de Convivência do Idoso)

TOTAL

1.909.255,87



A Prefeitura de Formosa inaugurou na manhã desta terça-feira (21), a nova sede do Centro Municipal de Apoio e Inclusão.O evento contou com a presença do prefeito Gustavo Marques, do deputado federal José Nelto, de vereadores, secretários municipais e comunidade.O Centro atende crianças com autismo, deficiência auditiva, intelectual e visual, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, epilepsia, TDP e várias outras síndromes, doenças e transtornos.A nova sede é maior e deve atender mais crianças. Incluir essas crianças na sociedade são metas da instituição.O órgão vinculado à Prefeitura de Formosa oferece acompanhamento psicopedagógico, psicológico, neurológico, fonoaudiólogo, entre outros.O endereço fica na Rua Trajano Balduíno, n 390, Centro.