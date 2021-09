No evento os vereadores Luziano Martins e Welio de Iraci Chegou representaram a Câmara de Formosa, o secretário de Obras, Elmo Abadio representou os secretários municipais.

Nesta quinta-feira (23), aconteceu na Prefeitura de Formosa, audiência com o prefeito Gustavo Marques; deputado federal José Nelto (Podemos-GO); Tenente-Coronel Sérgio Róger Arrais Torres, Comandante do 2º Batalhão Ferroviário de Araguari e General de Brigada Gurgel, Comandante de Artilharia do Exército no Forte Santa Bárbara.Na oportunidade foram discutidos projetos para despoluição e desassoreamento da Lagoa Feia, importante cartão postal do município.Outra importante pauta do encontro foi a definição de estratégias para revitalização e reconstrução das pontes caídas nas estradas vicinais do município.Esses projetos são frutos de uma parceria que conta com Prefeitura de Formosa, deputado federal José Nelto, Governo de Goiás, Exército Brasileiro, Saneago e a secretaria do meio ambiente estadual e municipal.