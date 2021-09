A Plataforma

tem funções para a Secretaria de Educação, unidades de ensino, professores, coordenadores e alunos.







Lançamentos realizados pela SME Configuração do sistema às especificidades da Educação Municipal;



Cadastro de todas as unidades escolares (nome, endereço, INEP, etc.), não sendo necessário a unidade realizar o cadastro;



Cadastro e vinculação de todas as salas de aula de todas as unidades escolares (inclusive com a metragem de cada uma);



Criação de todas as turmas das unidades escolares;



Cadastro e vinculação dos calendários escolares em cada unidade de ensino;



Cadastro e vinculação da BNCC;



Cadastro e vinculação dos critérios de avaliação de cada unidade escolar;



Cadastro e vinculação das matrizes curriculares;



Cadastro e vinculação das Fichas Avaliativas;



Importação dos dados do EducaCenso 2021 para dentro do sistema;



Cadastro dos gestores, coordenadores, secretários, professores e servidores da rede municipal;



Modulação dos professores na sua respectiva turma.



Histórico 22/02/2021: Início da proposta de implantação do sistema informatizado de gestão da Educação;



De Julho a Setembro foram capacitados os Técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Diretores, Coordenadores e Secretários Escolares, para que os mesmos atuem como multiplicadores nas Unidades Escolares, capacitando os professores;









A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Educação lançou na tarde desta quinta-feira (23), o Sistema Integrado de Gestão – SIG Educação.O evento aconteceu no Auditório da Prefeitura com a presença do prefeito Gustavo Marques.Permite a Secretaria Municipal de Educação: Configurar, estabelecer parâmetros, fazer a manutenção do sistema educacional municipal e gerar relatórios gerenciais;Permite as unidades de ensino: Fazer toda a gestão da unidade, cadastrar alunos, turmas, professores, lançar notas e faltas, arquivar documentos entre outros recursos que auxiliam a organização de cada escola.Portal do professor: otimiza todo o trabalho dos professores, diminuindo as possibilidades de erros e oferecendo mobilidade. Informações como cronograma de atividades, frequência e notas, por exemplo, podem ser cadastradas em tempo real por meio do Diário Online;Portal do coordenador: realiza a gestão e a validação de conteúdos de aula definidos em reunião pelos professores. PORTAL DO ALUNO: é um ambiente de integração pais/alunos-escola. Permite o acesso a toda a vida escolar dos alunos com acesso às frequências, impressão de atividades, boletins e comunicados. Todas as informações podem ser acessadas pela internet de qualquer computador, onde quer que esteja.Chamada pública: funciona como uma ferramenta online de pré-matrícula com cadastro e acompanhamento da solicitação. ( Matricula online)Até o presente momento, dos 12.747 alunos, 9.718 já estão cadastrados e matriculados dentro do SIG; Todas as 614 turmas estão cadastradas;