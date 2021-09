O movimento “Árvores de Pé – Formosa” iniciou novamente a luta para que as árvores localizadas na Praça da Imaculada Conceição - Praça da Catedral - fiqu em de pé.

No próximo sábado (18), a partir das 17h, vai acontecer na Praça Imaculada Conceição (Praça da Catedral), ato contra a derrubada das árvores.







Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

Os ambientalistas estão lutando para que a Câmara de Formosa declare a praça e as árvores como patrimônio tombado da Cidade.





A Curia de Formosa (GO) não emitiu declaração para o Entorno Urgente até o fechamento da matéria, o espaço segue aberto.

Segundo a ambientalista Ieda Vilas-Bôas, a Diocese de Formosa busca derrubar as árvores para fazer um projeto urbanístico “A Diocese de Formosa quer derrubar todas essas árvores e fazer um projeto urbanístico sem levar em conta o aspecto social, emocional, afetivo, histórico e de identidade dos formosenses”, diz.Sobre a alegação que as árvores estão doentes, ela nega “São árvores que podem viver até 150 anos e estão com 69 anos. Essa Praça tem várias particularidades, as pedras são de uma jazida já extinta em Pirenópolis”, revela.Enquanto os clérigos não derrubam as árvores, parte da população fica apreensiva pelas próximas decisões da Igreja Católica. A discussão a quem pertence a Praça não foi solucionada não há documento de doação total da praça, só da área que a Igreja ocupa. O Código Civil de 2002 proíbe a alienação de bens de uso comum do povo.Código Civil lei n. 10.406/2002