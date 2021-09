40 anos - Parque Municipal Itiquira 🔰



Itiquira, do tupi Y-Tykyra, significa água vertente ou água em abundância! 💚



Com 168 metros de altitude, o Salto do Itiquira é uma das maiores quedas d’agua livre do Brasil. O acesso ao Parque é asfaltado e para chegar a sua base é preciso percorrer uma trilha de de 500m, totalmente calçada, com diversos poços para banho ao logo do caminho. 🤩👏🏻





O prefeito de Formosa (GO), Gustavo Marques, participou nesta quinta-feira (16), da comemoração de 40 anos de criação do Parque Municipal do Itiquira.O Parque Municipal do Itiquira foi criado em 16 de setembro de 1981, criando uma reserva para proteção do Salto do Itiquira que é um dos maiores atrativos turísticos do município.Gustavo celebra “Hoje é um dia especial, aniversário de 40 anos do Parque do Itiquira. Nós temos que agradecer a Deus por nos ter dado essa beleza natural”, diz. “Parabéns ao Parque Municipal do Itiquira e a todo cidadão formosense. Peço a todos vocês que venham conhecer o Itiquira, uma beleza de nossa cidade, é patrimônio do formosense”, complementa.Alunos da rede municipal de ensino participaram do evento.