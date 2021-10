O governador Ronaldo Caiado visitou Formosa, nesta segunda-feira (25).A recepção aconteceu às 9h, no Aeroporto de Formosa. De lá, o governador seguiu para a entrega de cartões do Programa Mães de Goiás no Ginásio Poliesportivo Tio Luiz. Junto com ele estava o prefeito Gustavo Marques, o deputado federal José Nelto, o deputado estadual Tião Caroço e demais autoridades do município.Simultaneamente no Parque Laguna estava acontecendo mais entregas dos cartões Mães de Goiás.Do Ginásio a comitiva seguiu para o Colégio Estadual da Polícia Militar Domingos de Oliveira, na saída da cidade, onde estudantes da 3ª série do Ensino Médio também receberam Chromebooks, na ocasião também foram entregues cartões do programa social Mães de Goiás.Foram beneficiadas em Formosa, 3.409 mulheres com filhos de zero a seis anos de idade em situação de vulnerabilidade social.De tarde, Caiado entregou a revitalização do Vapt Vupt. O investimento nas melhorias estruturais da agência foi superior a R$ 100 mil e contou com ações como pintura do local e reforma do piso.A unidade do Vapt Vupt de Formosa tem capacidade para realizar cerca de 20 mil atendimentos por mês e oferece serviços do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), além de opções como confecção de Carteira de Identidade e renovação de Carteira Nacional de Habilitação e atendimentos da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago).Caiado também entregou a inauguração da ponte sobre o rio Paranã, na GO-484. Com 72 metros de extensão e 10 metros de largura, a nova estrutura substituiu a anterior, que era de madeira e estava em condições precárias de manutenção. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 2.489.779,40.