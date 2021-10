NOTA DE DESAGRAVO







A Associação Goiana Do Ministério Público (AGMP) emitiu Nota de Desagravo após os ataques pessoais proferidos pelo senhor Ernesto Roller, secretário Estadual de Governo e ex-prefeito de Formosa-GO, por meio de publicações na rede social Twitter.A ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGMP), entidade de classe que congrega promotores e procuradores de Justiça, ativos e aposentados, do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), vem a público manifestar apoio ao promotor de Justiça e associado Douglas Chegury, vítima de ataques pessoais proferidos pelo senhor Ernesto Roller, secretário Estadual de Governo e ex-prefeito de Formosa-GO, por meio de publicações na rede social Twitter.Após representar por buscas e apreensões e pela prisão de ex-secretários e servidores do município de Formosa-GO, em procedimento de investigação que constatou desvios de recursos públicos que deveriam ser destinados à área da saúde, o promotor de Justiça foi alvo de ofensas pessoais proferidas pelo secretário Ernesto Roller em suas redes sociais.As publicações, além de contrariarem a ética e a urbanidade especialmente exigidas de quem exerce tão relevante cargo, consubstanciam grave ataque à honra e à imagem do membro do Ministério Público.Por essas razões, a Associação Goiana do Ministério Público – AGMP vem a público repudiar os ataques pessoais proferidos pelo secretário Ernesto Roller e externar total apoio e irrestrita confiança ao promotor Douglas Chegury, frisando que qualquer tentativa de intimidação ao trabalho realizado, por quem quer que seja, será rigorosamente rechaçada, de modo a coibir práticas ofensivas que desrespeitem a imagem do Ministério Público e dos seus membros.Associação Goiana do Ministério Público (AGMP)Rua T-29 esq. c/ T-9 – nº 1.758 – Setor Bueno – CEP 74215-050Fone: (62) 3251-1798 – Goiânia-GoiásDe Utilidade Pública – Lei nº 6.931 de 22/05/68CNPJ: 02.220.135/0001-98 – E-mail: agmp@agmp.org.br