A Prefeitura de Formosa divulgou a programação da Rua de Lazer que acontece na Avenida Tancredo Neves no próximo domingo (31). As atividades serão realizadas das 16h às 18h30.A organização é da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude com apoio das demais secretarias.Haverá a Feira de Artesanato e a venda de plantinhas (dia 30/10 das 17h às 20h; dia 31/10 das 16h às 20h); Exposição de carros antigos pela Confraria Old Volks e atividades livres.