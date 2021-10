Os decretos municipal n. 1.622 e 1.623 foram publicados nesta terça-feira (26).

O prefeito Gustavo Marques decretou ponto facultativo nos órgãos públicos internos de Formosa na segunda-feira (1) e transferiu o feriado do dia do Servidor Público para sexta-feira (29).Os executores de serviços de natureza essencial, terão funcionamento normal.O dia 28 de outubro é feriado estadual em comemoração ao dia do Servidor Público. O Dia 2 é o feriado nacional de Finados. Portanto, o feriado do Dia do Servidor Público foi transferido para o dia 29 de outubro, sexta-feira. Na segunda-feira (1) será ponto facultativo por causa do feriado de Finados, dia 2. Os serviços retornarão na quarta-feira (3).