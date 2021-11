O município de Formosa (GO) segue com a campanha de vacinação contra a covid-19.O drive-thru está montado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e funciona somente com veículos. Funciona das 8h às 16h30 para primeira dose, segunda dose para Oxford (astrazeneca) e pfizer e também para dose de reforço.Na USF-01 Formosinha funciona das 8h às 16h30 para primeira dose, segunda dose para Oxford (astrazeneca) e também para dose de reforço.Na USF-03 Jardim Califórnia funciona das 8h às 16h30 para segunda dose para Oxford (astrazeneca) e Coronavac; e também para dose de reforço.Na USF-15 Vila Carolina funciona das 8h às 16h30 para segunda dose para Pfizer