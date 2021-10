Estão abertas as inscrições para cursar o ensino médio do Instituto Federal de Goiás em 2022.No IFG o estudante faz o ensino médio junto com um curso técnico, sem pagar nada, e sai pronto para o mercado de trabalho! O Câmpus Formosa está ofertando 30 vagas para os cursos de Biotecnologia e Saneamento neste processo seletivo, e a seleção será feita por sorteio eletrônico.SeleçãoInscrições abertas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFGAs inscrições para 2022 são gratuitas e podem ser feitas até 7 de novembro. A seleção será por meio de sorteio eletrônicoEstudantes que irão ingressar no ensino médio em 2022 já podem fazer a inscrição para um dos cursos técnicos integrados em tempo integral do Instituto Federal de Goiás (IFG) ofertados gratuitamente pelo Câmpus Formosa. Os cursos técnicos em Saneamento e em Biotecnologia somam juntos 60 vagas neste processo seletivo e estão recebendo inscrições até 7 de novembro.A inscrição deve ser feita eletronicamente na página do Centro de Seleção do IFG, no endereço eletrônico www.ifg.edu.br/selecao . Ao acessar a página, o candidato deverá clicar em “Técnico Integrado”, entre as seleções que estão em andamento, e depois clicar novamente em “Seleção Técnico Integrado 2022”.A partir daí ele lerá o edital do processo seletivo, os comunicados e fará a sua inscrição. Nesse local, ele também poderá postar a documentação solicitada no edital, o que também poderá ser feito fisicamente no Câmpus Formosa, de 3 a 8 de novembro, das 9h às 17 horas.No ato da inscrição, o candidato deverá escolher se vai concorrer às vagas pelo sistema universal ou por meio da reserva de vagas (cotas). O IFG destina 50% das suas vagas para o sistema universal e 50% para as cotas.Neste ano não haverá provas: as vagas serão definidas por sorteio. Todos os candidatos que tiverem sua inscrição deferida estarão habilitados para participarem do sorteio, que ocorrerá virtualmente em 8 de dezembro, às 15 horas, no canal do IFG no YouTube ( www.youtube.com/ifgoficial ). O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de dezembro.CursosNo IFG é assim: o aluno cursa o ensino médio junto do curso técnico escolhido, por isso a designação “integrado”. Desta forma, ao se formar no ensino médio, o estudante já sai preparado para o mercado de trabalho.Os dois cursos ofertados pelo Câmpus Formosa têm aulas no turno matutino e vespertino. Além das disciplinas obrigatórias e convencionais do núcleo básico já conhecidas por todos, eles também contam com as disciplinas técnicas, do núcleo específico.BiotecnologiaO curso de “Biotec”, como é chamado carinhosamente pelos alunos, é ofertado nos turnos matutino e vespertino e possui 30 vagas. Na grade curricular estão disciplinas como Bioética, Biologia Vegetal, Fisiologia e Biotecnologia Animal e Vegetal, Bioestatística, Biotecnologia de Alimentos de Controle de Qualidade.No mercado de trabalho, o biotecnólogo pode atuar, por exemplo, em instituições de pesquisa e desenvolvimento de produção de vacinas e kits de diagnóstico, laboratórios de controle de qualidade, e indústrias e setor agropecuário. O salário do profissional pode variar de R$2.200,00 a R$ 5.903,91.SaneamentoQuem estuda Saneamento também estará no câmpus durante as manhãs e tardes. Dentre as disciplinas do núcleo específico para a sua formação técnica estão Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho; Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos; Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Topografia; Instalações Prediais; Sistema de Drenagem Urbana; Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água.O egresso atua profissionalmente realizando vistorias, avaliações e laudos técnicos; na padronização, mensuração e controle de qualidade; na execução e fiscalização de obra e serviço técnico, em instituições públicas, privadas e do terceiro setor. O salário do técnico em Saneamento varia de acordo com as suas funções, mas pode chegar a mais de R$ 4 mil. Conheça aqui o cronograma e as orientações para o processo seletivo. Acesse o Edital. Faça aqui a sua inscrição. Acesse aqui a página de inscrição para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em tempo integral 2022. Assista ao vídeo informativo sobre os cursos técnicos integrados ao ensino médio em tempo integral.Quer saber mais sobre o curso de Saneamento do IFG/Câmpus Formosa? Clique aqui Gostaria de obter mais informações sobre o curso de Biotecnologia? Confira aqui Coordenação de Comunicação Social/IFG-Câmpus FormosaInformações:Página do processo seletivo - http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/tecnico-integrado Edital: http://selecao.ifg.edu.br/downloads/cod1811/minuta%20edital%20integrado%202022%20-%20sorteio.pdf Coordenação de Comunicação Social do IFG/Câmpus FormosaEmail: ccs.formosa@ifg.edu.brRedes Sociais:Facebook: Instituto Federal de Goiás – Câmpus FormosaInstagram: IFG/Câmpus Formosa